Ürdün Başbakanı Rezzaz: "İsrail ve Filistin'in eşit haklarının olduğu tek devletli çözüme olumlu... Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz, İsrail ve Filistin'in eşit haklarının olduğu demokratik bir tek devletli çözüme olumlu bakılabileceğini söylerken Batı Şeria'nın ilhakının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ve radikalleştireceği uyarısında bulundu.

Ürdün Başbakanı Ömer er-Razzaz, İsrail ve Filistin'in eşit haklarının olduğu demokratik bir tek devletli çözüme olumlu bakılabileceğini söylerken Batı Şeria'nın ilhakının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ve radikalleştireceği uyarısında bulundu.

İngiliz the Guardian Gazetesine konuşan Ürdün Başbakanı Omar Rezzaz, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planının bölgeyi daha da istikrarsız hale getireceğini söyledi.

Ülkesinin eşit hak temelinde, demokratik tek devletli çözüme olumlu bakabileceğini kaydeden Rezzaz, "İsrail'de hiç kimse bunun hakkında konuşmuyor. İsrail'de tek devletli çözümden bahseden var mı? Konuşulan tek şey ırkçılık." ifadesini kullandı.

Rezzaz, tek taraflı kararlara ve eylemlere karşı olduklarını belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ilhak politikalarıyla yeni bir apartheid devlet ortaya çıkaracağına ve bunun bölgede yeni bir radikalleşme dalgası oluşturacağına dikkati çekti.

İlhak edilen bölgelerde Filistinlilerin göçe zorlanmasını kabul etmeyeceklerini belirten Rezzaz, "Ürdün, İsrailli aşırı sağ grupların istediği gibi bir Filistin olmayacak. Ürdün, Kudüs'ü ve içindeki kutsal alanları muhafaza rolünü terk etmeyecek." dedi.

İsrail'in çözümsüzlüğü diretmesi halinde sadece komşuları için değil tüm dünya için sorun haline geleceğini ifade eden Razzaz, ilhak politikalarıyla Filistinlilere karşı Güney Afrika tarzı "apartheid" bir sistemin oluştuğunu aktardı.

Rezzaz, İsrail'e demokratik tek devletli bir çözüm için birlikte çalışma, eğer iki devletli bir çözüm talep edilmiyorsa nasıl bir tek devletli çözüm istediklerini açıklama çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA