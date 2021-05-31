Ürdün Başbakanı Hasavne: "Ürdün'ün önceliği Filistin'de ateşkesin sağlamlaştırılmasıdır"
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Ürdün Başbakanı Hasavne: "Ürdün'ün önceliği Filistin'de ateşkesin sağlamlaştırılmasıdır"

Ürdün Başbakanı Hasavne: 'Ürdün'ün önceliği Filistin'de ateşkesin sağlamlaştırılmasıdır'
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistin topraklarında ateşkesin sağlamlaştırılmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, Filistin topraklarında ateşkesin sağlamlaştırılmasının öncelikleri olduğunu söyledi.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hasavne, başkent Amman'ı ziyaret eden Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Hasavne, görüşmede, Filistin meselesinin Ürdün için önemini vurguladı. "Şu anki aşamada Ürdün'ün önceliği Filistin'de ateşkesin sağlamlaştırılmasıdır." diyen Hasavne, İsrail'in tek taraflı icraatlarını durdurması, Kudüs'teki hukuki ve tarihi konumun korunması ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelerin evlerinden çıkarılmaması için hak tespitinin yapılması gerektiğini belirtti.

Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunmasının Ürdün'ün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Hasavne, şunları kaydetti:

"Kudüs'teki İslami ve Hristiyan mukaddesatına ilişkin himaye hakkı Haşimi vesayetinden kaynaklanıyor. Ürdün, Kral 2. Abdullah'ın liderliğinde tüm imkanlarını ve çabasını kardeş Filistin halkının meşru haklarının hizmetine sunmaktadır."

Iştiyye de Ürdün ve Filistin dışişleri bakanlarının uluslararası alanda yürüttüğü ortak diplomasi çabalarının Filistin davasına adil bir çözüm bulunmasına katkı sağladığını ve siyasi boşluğu doldurduğunu dile getirdi.

Iştiyye, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan mukaddesatının korunmasında Haşimi vesayetinin önemini vurguladı.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığına vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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