Ürdün Başbakanı Hasavne, Irak İçişleri Bakanı ile görüştü

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Irak güvenliğinin Ürdün'ün güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Başbakan Hasavne, ülkesini ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi ve beraberindeki heyetle başkent Amman'da bir araya geldi.

Hasavne, görüşmede, Irak ile Ürdün arasındaki köklü kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, ülkesinin Irak'la tüm alanlarda ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Irak güvenliğinin Ürdün'ün güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Hasavne, ülkesinin Irak'ta güvenlik ve istikrarın tesisine önem verdiğini ekledi.

Hasavne, Arap işbirliği sürecine hizmet eden Irak-Ürdün-Mısır üçlü işbirliği mekanizması ile Irak'la ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

Irak İçişleri Bakanı Ganimi de ülkesinin Ürdün'le her alanda ilişkileri geliştirmeye önem verdiğini belirterek, Irak'ın çeşitli bölgelerindeki terörist grupların neden olduğu şartlara rağmen iki ülke arasındaki sınırların artık güvenli ve istikrarlı olduğunu söyledi.

Ganimi, Irak'taki durumun artık istikrarlı olduğuna ve bu durumun yeniden imara yönelmeye müsaade ettiğine dikkati çekerek, Ürdün'ün ve Ürdünlü şirketlerin Irak'ın yeniden imarına katkı sağlamasını temenni ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye de Iraklı mevkidaşı Ganimi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında terörle mücadele, sınır güvenliği, kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği konuları ele alındı.

Son dönemde Ürdün ile Irak arasında çeşitli alanlarda ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmış ayrıca Mısır'ın da katılımıyla üç ülke arasında zirveler yapılmıştı. Son olarak 27 Haziran'da Mısır, Ürdün ve Irak liderlerinin katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta üçlü zirve gerçekleştirilmişti.