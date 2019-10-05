Ürdün Başbakanı grevdeki öğretmenlerden özür diledi

05.10.2019 15:36

Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezzaz, maaş zammı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dört haftadır grev yapan öğretmenlerden, protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından dolayı özür diledi.

Rezzaz, Dünya Öğretmenler Günü münasebetiyle Facebook hesabından yayınladığı mesajında, hükümetin, öğretmenlerin geçen ay gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kaldığı olayları soruşturmayı tamamlayacağını bildirdi.

Öğretmenlerden ve onların rolünden övgüyle söz eden Rezzaz, ülkede eğitimin öğretmensiz gerçekleşemeyeceğine işaret etti.

Rezzaz, "Daha önce belirttiğimiz gibi tekrar ediyorum, öğretmenlerin onuru bizim onurumuzdur. Öğretmenlere kötülük yapılmasını ve her ne şekilde olursa olsun onlara saygısızlık yapılmasını kabul etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümet olarak, öğretmenlerin onurunu zedeleyen herhangi bir olaydan dolayı özür dilediklerini aktaran Rezzaz, olayları araştırıp gerekli tedbirleri alma sözü verdi.

Rezzaz, gerekli tedbirleri almak için Ulusal İnsan Hakları Merkezi'nin olaylarla ilgili raporunu beklediklerini ifade etti.

Öğretmenler Sendikasının perşembe düzenlediği toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sendika Sözcüsü Nureddin Nedim, hükümete öğretmenlerin maaşlarına zam yapması ve 5 Eylül'deki protestolar sırasında güvenlik güçlerinin şiddet uygulamasından dolayı özür dilemesi için cumartesi gününe (bugüne) kadar süre verdiklerini belirtmişti.

Nedim, "Taleplerimiz yerine getirilmezse, pazar sabahı yeni bir grev kararına hükümet imza atmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek İdare Mahkemesi, dün, öğretmenlerin dört haftadır sürdürdüğü greve son vermeleri yönünde karar almıştı.

Hükümet, 28 Eylül'de kademelerine göre öğretmenlere 24 dinar (33 dolar) ile 31 dinar (43 dolar) arasında zam yapma kararı almıştı. Tek taraflı alınan karara itiraz eden Öğretmenler Sendikası grevi sürdüreceklerini açıklamıştı.

Eylül ayı başında gösteriler başlamıştı

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına yüzde 50 zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri gösterilere müdahale ederken, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA