Ürdün-Abd Uçuşlarında Elektronik Cihaz Yasağı Kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.

Ürdün-Abd Uçuşlarında Elektronik Cihaz Yasağı Kaldırıldı

Ürdün'den ABD'ye giden uçaklarda dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağı kaldırıldı.

Kaynak: Dunya.com