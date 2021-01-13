Uraz Kaygılaroğlu aşkını ilan etti! Melis İşiten'den manidar paylaşım

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı kişinin menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.

Melis I·s¸iten, yeni as¸kıyla fotogˆrafını paylas¸an eski es¸i Uraz Kaygılarogˆlu'na aynı gu¨n manidar bir go¨ndermede bulundu. İşiten; 'Bugu¨n hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri.' mesajını yayınladı.

Kaynak: Hürriyet