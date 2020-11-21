URAYSİM'nde gelinen son nokta değerlendirildi
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URAYSİM'nde gelinen son nokta değerlendirildi

21.11.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:52
URAYSİM'nde gelinen son nokta değerlendirildi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretinde Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM)'nde gelinen son nokta değerlendirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaretinde Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM)'nde gelinen son nokta değerlendirildi.

Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM)'nde gelinen son noktanın değerlendirildiği toplantıda Rektör Erdal, yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verdi. Ziyarette, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay'ın yanı sıra, URAYSİM projesinin paydaşlarından TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TÜRASAŞ Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün de hazır bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ziyarete dair açıklamasında, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na URAYSİM projesi ile ilgili bugüne kadar kat edilen aşamalar ve gelişmeler hakkında bilgi verdik. Projenin hızla devam edebilmesi için gerekli iş, işlem ve iş birlikleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak bir yol haritası belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi, yalnızca üniversitemizin ve şehrimizin değil, ülkemizin milli bir projesidir. Bu projeye tüm gücümüz ile sahip çıkıyoruz ve gerçekleşmesi yolunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile eşgüdüm içerisinde hızlı adımlar atıyoruz." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

URAYSİM'nde gelinen son nokta değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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