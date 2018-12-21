Uraysim Hız Kazandı

Alpu ilçesinde yapımı süren Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi Projesi (URAYSİM) kapsamında yürütülen çalışmaların hız kazandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin başkanlığındaki toplantıya, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Kurumların istek ve taleplerinin dinlendiği, projenin daha yararlı ve etkin olabilmesi adına görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, projenin geleceğine yönelik görüşler dinlendi.

Yetkililer tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen URAYSİM'e yönelik çalışmaların ve toplantıların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: AA