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Urartu mirası Erciş üzümünün ekimi artıyor

Van Ticaret Borsası Başkanlığı, unutulmaya yüz tutan üzümcülüğü canlandırmak adına üzüm fidesi dağıtımına başladı.

Urartu mirası Erciş üzümünün ekimi artıyor
17.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:40

Van Ticaret Borsası Başkanlığı, unutulmaya yüz tutan üzümcülüğü canlandırmak adına üzüm fidesi dağıtımına başladı.

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, yaptığı açıklamada, Erciş üzümü üretimini yaygınlaştırmak ve üreticiyi teşvik etmek adına Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün işbirliğinde yetiştirilen üzüm fidelerinin dağıtımına başladıklarını söyledi. Başkan Süer, "Göreve geldiğim ilk günden bu yana ekip arkadaşlarımla birlikte kültürel değerlerimizi her platformda anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Bölgemiz zengin floral çeşitleriyle bir hazine. Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Erciş üzümü yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle bölgemizin en kadim ürünlerinden biri. Bugüne kadar pek çok medeniyetin tükettiği Erciş üzümünün namı sınırlarımızın dışına taşmış durumda. Bunun bilinciyle Van Ticaret Borsası olarak kolları sıvadık ve Erciş üzümü ile ilgili çalışma başlattık. İlk olarak geçtiğimiz şubat ayında Türk Patent Enstitüsüne Erciş üzümünün coğrafi işaret tescili başvurusunu yaptık. Akabinde Milletvekilimiz Abdulahat Arvas'ın desteği ile Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yetiştirilen fidelerin halkımıza dağıtılmasına vesile olduk. Amacımız, kendine has aroma ve tadıyla Van'ın en ayrıcalıklı ürünleri arasında olan Erciş üzümü üretimini canlandırmaktır. Erciş üzümüne ilaveten yaptığımız tüm proje ve çalışmalarımızda ilgisini esirgemeyen, her konuda destek aldığımız Abdulahat Arvas'a duyarlılığı için teşekkür ediyor, çiftçimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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