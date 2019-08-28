Uraloğlu, Dinar'da incelemelerde bulundu
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile birlikte ilçenin kavşak noktalarında bazı incelemelerde bulundu.
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı ile birlikte ilçenin kavşak noktalarında bazı incelemelerde bulundu.
Şehir merkezinde bulunan iki merkezi kavşak noktasında sık sık trafik kazalarının meydana geldiği bölgeyi inceleyen yetkililer çeşitli düzenlemelerin yapılacağını söyledi.
Yeni Çivril yolunun ise kısa sürede açılacağını belirten Uraloğlu, çalışmaların bölgede devam ettiğini, biter bitmez yolu hizmete açacaklarını kaydetti.