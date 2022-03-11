Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet - Haberler

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Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ural Aküzüm: Sıkışık fikstür değil, doğal afet

Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray - Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Beşiktaşlı yöneticilerin Galatasaray - Beşiktaş maçının ertelenmesini kabul etmemesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aküzüm, "Sıkışık fikstür değil, doğal afet. Okullar kapandı, basketbol ve futbol ligleri ertelendi. Buna mücbir sebep denir. Ayrıca mesele Türkiye ve ülke puanı meselesi var! Olgun davranışlar bugüne lazım. Türk futbolu için karar devletin" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray, Ural Aküzüm, Sportif AŞ, Beşiktaş, Spor, Haberler

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