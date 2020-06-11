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Ur-Ge projesinden faydalanan savunma KOBİ'leri ihracatta kanatlandı

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere rekabetçiliklerinin geliştirilmesi amacıyla verilen destekler ihracata kapı araladı.

11.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:13

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lere rekabetçiliklerinin geliştirilmesi amacıyla verilen destekler ihracata kapı araladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesince (OSSA) yürütülen ve 2 kez üst üste dönemin Ekonomi Bakanlığı tarafından "iyi uygulama örnekleri" ödülüne layık görülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (Ur-Ge) projelerinden biri daha sonuçlandırıldı.

Proje kapsamındaki firmalar; kalite yönetim ve kurumsal kaynak planlama sistemleri konularında aldıkları eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle kendilerini bir adım öteye taşıdı. Bu firmalar, doğrudan veya dolaylı olarak ihracata giden yolda küresel firmalar tarafından beklenen istekleri karşılamak adına önemli adımlar attı.

Yurt dışı faaliyetler ve alım heyetleri organizasyonlarıyla gelişen sistemlerini ve kabiliyetlerini yabancı firma ve kurumlara da gösteren proje firmaları, küresel ölçekteki taleplere karşılık verebilecek seviyeye ulaştı.

İstihdam ve ihracatta artış sağlandı

Bu gelişim, firmalarda istihdam oranlarının artmasını da sağladı. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle desteklenen firmalarda 866 kişilik istihdam artışı gerçekleşti, 3 firma sıfırdan ihracata başladı, 11 firma aktif ihracat gerçekleştirdi. İhracat yapan firmaların pazar sayısında 63 ülkelik artış oldu.

Proje öncesi 3 yılın ortalama ihracat rakamı ile proje dönemindeki 5 yılın ortalama ihracat rakamları karşılaştırıldığında 15 milyon liralık artış görüldü.

Ayrıca proje tamamlandığında henüz ihracata başlamasa da yurt dışında firmalarla gizlilik sözleşmeleri imzalayan, teklif verme sürecine başlayan ve bu gelişmelerin ciroya/karlılığa yansımalarının gelecek yıllarda etkisini göstereceğini belirten firmalar bulunuyor.

İstihdam oranındaki yüzde 62,5, pazar sayısındaki yüzde 317 ve ihracattaki yüzde 77'lik artış, yürütülen projenin başarısını ortaya koydu.

Proje kapsamında gerçekleşen faaliyetlerin artırdığı istihdam ve ihracata dönüşen ivmelenmeyle ülke ekonomisine girdi sağlandı. Ayrıca elde edilen nitelik kazanımlarıyla havacılık sektöründe ithal ikamenin önüne geçilerek yerli ve milli projelere katkı sağlanması konusunda büyük ilerlemeler kaydedildi.

Ur-Ge projesinden faydalanan savunma KOBİ'leri ihracatta kanatlandı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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