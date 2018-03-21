Ur-Ge Projesi'nde İlk İmzalar Atıldı

Technofis Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi için protokolü imzalandı.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, Technofis Genel Müdürlüğü arasında çalışmaları devam eden Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

İmza protokolünün üyelere ve ilçeye hayırlı olmasını dileyen Ocak, "Makine imalatı orman ürünleri ve fındık ihracatına yönelik destek alınması, yurt dışında ilişkiler kurulması ve pazar araştırması yapılması alıcı ile satıcıyı buluşturma gibi konuları kapsayan projeyi Ekonomi Bakanlığı destekliyor. Üyelerimize hayırlı olsun" dedi. - ZONGULDAK