UR-GE projeleri kapsamındaki sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklenecek
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UR-GE projeleri kapsamındaki sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklenecek

30.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:37
UR-GE projeleri kapsamındaki sanal yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklenecek

Ticaret Bakanlığı, sanal yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni düzenleme yaptı.

Ticaret Bakanlığı, sanal yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yeni düzenleme yaptı.

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projelerinde KOBİ'lere ihracat odaklı daha geniş bir çalışma alanı sağlanması amacıyla adım atıldı. Bu kapsamda firmalar, iştirak edilecek yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri sanal olarak yapıldığında da desteklerden faydalanabilecek.

"Sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti" başlığı altında UR-GE projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılan şirketlere yönelik olarak iş birliği kuruluşunca ve Bakanlık koordinasyonunda sanal yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlenebilecek.

Azami 10 sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin genelgede belirtilen giderler yüzde 75 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenecek.

Bakanlıkça verilen e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği kapsamında, iş birliği kuruluşlarınca e-ticaret sitesine ödemesi daha önce gerçekleştirilen ancak ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde destek ödeme müracaatı gerçekleştirilemeyen e-ticaret sitelerine toplu üyelik giderlerine ilişkin destek müracaatları, 3 ay içerisinde yapılması halinde, değerlendirmeye alınacak.

İhracatın daha da artırılması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının şirketler üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve salgının dijitalleşme çalışmalarının hızlandırılması için fırsat olması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından kurgulanan dijital desteklere dair 2573 sayılı Karar ile firmaların dünyanın en önde gelen e-ihracat odaklı internet sitelerine üyelikleri, katılacakları sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar desteklenmeye başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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