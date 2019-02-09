Ur-Ge Projeleri ile Firmalar Büyüyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) kapsamında Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren makine sektörünün temsilcileri bir araya geldi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Abbas Karaduman, Mahmut Boyraz ve sektörün temsilcileri katıldı.

Projenin detayları hakkında bilgi verilen toplantıda UR-GE sinevizyon gösterisi ile katılımcılara anlatıldı.

Proje kapsamında seçilen sektörde faaliyet gösteren firmaların, gelişme hızı yüksek ve Türkiye'nin nispeten düşük pazar payına sahip olduğu ülkelere yönelik ihracatlarının sürdürülebilir olarak artırılmasının sağlanması hedefleniyor. Proje ile şirket içi yapılanmanın ihracat stratejilerine uygun hale getirilmesinin yanı sıra şirketlerin ihracata yönelik insan kaynağı yetkinliğinin artırılması, şirketlere sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yetkinliği kazandırılması ile hedeflenen yeni pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması da amaçlanıyor.

UR-GE ile firmaların fuar, eğitim, tanıtım, konukların ulaşım ve konaklama gibi masraflarının yüzde 75'i bakanlık tarafından karşılanıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA