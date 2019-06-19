Ur-Ge projeleri ile 750’ye yakın firma dünyaya açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri firmaların ihracat odaklı büyüme yolculuğuna güç katıyor.

Ur-Ge projeleri ile 750’ye yakın firma dünyaya açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde hayata geçen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleri firmaların ihracat odaklı büyüme yolculuğuna güç katıyor. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen 23 UR-GE ve HİSER projesinden 750'ye yakın firma faydalandı.

Kaynak: Dunya.com

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