UPS'de konsolide gelir yüzde 27 arttı

UPS 2021 ilk çeyreğinde konsolide gelirinin 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 27 artış göstererek 22,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

UPS 2021 ilk çeyreğinde konsolide gelirinin 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 27 artış göstererek 22,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Böylelikle UPS, tarihindeki en iyi ilk çeyrek sonuçlarını elde ettiğini bildirdi. Konsolide ortalama günlük hacmin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 oranında yükseldiği kaydedildi.

UPS'den yapılan açıklamada, "Konsolide işletme karı, 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 158 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı ve düzenleme sonrası yüzde 164 oranında arttı. Bu çeyrekte hisse başına seyreltilmiş kazanç, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 393 artışla 5,47 dolar oldu ve düzenleme sonrası yüzde 141 oranında arttı" bilgilerine yer verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan UPS CEO'su Carol Tomé, "Bütün UPS çalışanlarına Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere, insanlar için önemli şeyleri yerine ulaştırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu çeyrekte stratejimizi daha büyük değil, daha iyi bir çerçevede uygulamaya devam ettik. Böylece, pazardaki en iyi fırsatları elde edebildik ve rekor düzeyde mali sonuçlar elde ettik" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı