Uplay'de Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Başladı!

Fransız yayıncı bu hafta sonumuzu renklendirecek Ubisoft Forward için son hazırlıklarını yapıyor. Yeni oyun duyurularına ek olarak, piyasadaki oyunları için geliştirilme aşamasında olan yeni içerik duyurularının da yapılacağı yayın için geri sayım devam ediyor. Bunun şerefine de Uplay üzerinden yeni Ubisoft Forward indirim kampanyası başlatıldı.

Eğer almak için indirime girmesini beklediğiniz bir oyun var ise buradan sayfaya uğrayıp, kampanyaya dahil edilmiş olan oyunlara bir göz atmanızda fayda var.

Ubisoft Forward İndirim Kampanyası Neler Sunuyor?

Standart ve özel sürümler, ek içerikler, ek paketler ve Season Pass'ler dahil yüzlerce seçeneğin % 35 - % 85 arasında değişen oranlarda indirime girdiği kampanya sayfasına genel olarak baktığımızda, dikkat çeken birçok şeyin olduğunu görebiliyoruz. Mesela Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York Ultimate Edition, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Ultimate Edition, Watch Dogs 2 Gold Edition, Assassin's Creed Odyssey, The Crew 2, Far Cry 5 Gold Edition, seçiminize göre içeriğindeki oyunların değişim gösterdiği Far Cry ve Assassin's Creed paketleri, Anno 1800, The Settlers IV, Child of Light, Zombi, Steep ve Beyond Good And Evil, indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.

Eğer sepetinizde UBIFORWARD kodunu kullanırsanız, halihazırdakilere ek % 20 indirim daha kazanabilirsiniz. Kampanya 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe kadar sürecek olsa da, indirim kodu için son kullanma tarihi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü.

Son olarak, Ubisoft Forward yayını süresince Uplay üzerinden ücretsiz Watch Dogs 2 dağıtımının yapılacağını da bir kez daha hatırlatalım.

Kaynak: Tamindir