Uplay Çöktü mü? Ubisoft Neden Açılmıyor? İşte Detaylar

Ubisoft çöktü mü? Uplay neden açılmıyor? Watch Dogs 2 Ubisoft tarafından düzenlenen etkinlikte oyunculara ücretsiz olarak verilecekti. Ancak siteye erişim sağlamakta güçlük yaşanıyor. Ubisoft tarafından açıklama geldi.

Ubisoft Çöktü mü? Uplay Çöktü Mü?

Ubisoft konu hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncular Ubisoft hesaplarına giriş yapamıyor. Etkinliğe hesabı ile giriş yapan kullanıcılara Watch Dogs 2 ücretsiz olarak sunulacaktı. Teknik sorunlar nedeniyle bu mümkün olmadı.

Ubisoft yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Şu anda Ubisoft Hesaplarına giriş yapmayı etkileyen bir sorunun farkındayız ve bunu çözmek için çalışıyoruz. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz. Endişelenmeyin! Başarılı bir şekilde giriş yapamasanız bile, hepinize ödüller vereceğiz. Arkanıza yaslanın ve gösterinin keyfini çıkarın!"

Don't worry! We'll be giving out the rewards to all of you, even if you were unable to log in successfully. Sit back and enjoy the show!

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 12, 2020

Yapılan açıklamadan da anlayacağınız üzere Watch Dogs 2 siteye giriş yapamayan oyun severlere ücretsiz olarak verilecek. Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

Kaynak: Tamindir