Upcall ile Güvenli Sürüş

Yeni nesil arama ve rehber uygulaması Upcall, özelliklerine bir yenisini daha ekledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yeni nesil arama ve rehber uygulaması Upcall, araç kullanırken ısrarla çalan telefonlara özel bir çözüm sunuyor.

"Upcall Arayana Ne Dinletsem" servisine eklenen "Araba Kullanıyorum" özelliği, trafikte hem güvenliği sağlayacak hem de sürüş güvenliğine önemli katkı sunacak. Kişi araç kullanıyorsa, Upcall'ın bu özelliğini aktif hale getirerek arayanlara "Aradığınız kişi araç kullandığı için şu anda telefonunuza yanıt veremiyor, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" anonsunu dinletecek.

Tüm operatör kullanıcılarının yararlanabildiği Upcall uygulaması, AppStore ya da Google Play üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Upcall uygulaması, telefon rehberinde kayıtlı olmasa da arayanın kim olduğunu gösteriyor.

Uygulama ayrıca aramaya konu ekleyerek, arama nedenini daha telefon çalarken karşı tarafa iletiyor. Resim ve emojili arama seçeneğiyle de telefon ekranlarını eğlenceli bir hale getiriyor.

Upcall'un ayrıcalıklı özellikleri arasında, grup oluşturarak tek tıkla toplu görüşme, rehberde kayıtlı olmayan numaraları arayabilme, en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle ulaşabilme, "rahatsız etme" seçeneğiyle telefon açıkken de ulaşılamıyor anonsu iletilmesi yer alıyor.

Tüm aramaları tek ekrandan yönetiyor

UpCall ile tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor. Turkcell'in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor, ŞimdiAra gibi arama servislerine abone olanlar, tüm aramaları tek bir ekran üzerinden kolayca yönetilebiliyor.

UpCall ile sadece başarılı ve cevapsız çağrıları değil, telefon kapalıyken ya da meşgulken arayanları da arama kayıtlarından görebiliyor. Böylelikle kullanıcıların daha önce kısa mesaj ile aldıkları bildirimler, uygulama bildirimleri ile tek ekrandan çok daha kolay ve anlık takip edilebiliyor.

UpCall'un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber'de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi AŞ'nin veri tabanında yer alması gerekiyor.

Kaynak: AA