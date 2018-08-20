Upcall'dan Bayrama Özel Yenilik

Türk mühendislerin geliştirdği Upcall, Kurban Bayramı için bir yeniliğe imza attı. UpCall'ın aramalara konu ve resim ekleme özelliği ile bayramlaşmak için aranan kişi çağrıyı cevaplamadan arama ekranın bayram kutlama mesajını görebilecek.

Turkcell, Kurban Bayramı'nda güvenli rehber, konulu ve resimli arama, tek tıkla grup görüşme gibi özellikleri barındıran UpCall uygulamasına yenilik getirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda sevdiklerine telefon ile ulaşacaklar için UpCall her görüşmeye tat katacak. UpCall'ın aramalara konu ve resim ekleme özelliği ile bayramlaşmak için aranan kişi çağrıyı cevaplamadan arama ekranın bayram kutlama mesajını görebilecek.

Uygulamadaki aramalara konu ekleyebilme seçenekleri sayesinde karşı tarafa çağrıyla birlikte neden arandığı bilgisi de iletilebiliyor. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ek olarak, aramalara resim ve Emocan stickler'ları ekleme özelliği sayesinde UpCall, aramalara eğlence de katıyor. - İSTANBUL