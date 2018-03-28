Upcall, Akıllı Telefondan Arama Deneyimini Yeni Boyuta Taşıyor

Turkcell'in en inovatif ürünleri arasında yer alan UpCall, akıllı telefondan arama yapma deneyimini yeni bir boyuta taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Turkcell'in dijital operatör yolunda önemli adımlarından biri olan UpCall, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor. UpCall bu özelliği sayesinde güvenlik açıkları oluşturmadan kullanıcıları için üstün hizmetler sunuyor.

Günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2,4 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 750 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall'ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 102 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek push mesaja dönüştü.

İnovatif özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan UpCall, çok yakında yeni tasarımı ve ara yüzüyle Turkcell'lilerin kullanımına sunulacak. UpCall ile yapılan aramalar yenilikçi özelliklerle daha da kişiselleşerek, Turkcell'in dijital altyapısı sayesinde tek ekrandan yönetilecek.Turkcell mühendisleri, UpCall sayesinde akıllı telefonlara telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor, sesli mesajı, yazılı metne dönüştürüyor, spam özelliği sayesinde daha önceden belirlenen numaralar önemsiz arama olarak kullanıcıya bildiriliyor, rahatsız etme seçeneğiyle istenmeyen kişiler tarafından yapılan aramalara ulaşılamıyor mesajı gönderilirken, arayan bilgisi kullanıcıya ulaşıyor.

Upcall'da aynı zamanda aramalarınıza konu eklenerek hangi sebeple arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor, aramalara resim ve emocan ekleyerek eğlenceli aramalar yapılabiliyor, grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor, hep birlikte sohbet etme imkanı tanıyor, rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, sistem içerisindeki arama özelliğiyle en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor, rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken arayanlara ulaşılamıyor anonsu iletilirken, aranana kimin aradığı bilgisi ulaştırılıyor ve tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetebilirken sms ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler UpCall içinden kolayca takip edebiliyor.

UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. UpCall'un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber'de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş'nin veri tabanında yer alması gerekiyor.

Turkcell'in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan UpCall üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.