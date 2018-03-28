Upcall, 2.4 Milyon İndirme Rakamına Ulaştı

Turkcell tarafından yasal izinler çerçevesinde kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu gösteren UpCall uygulaması, 2.4 milyon indirme rakamına ulaştı.

Turkcell'in dijital operatör yolunda önemli adımlarından biri olan UpCall, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kullanıcıların verdiği izinlerle arayan kimliklerini, aranan kişilere bildiriyor. UpCall bu özelliği sayesinde güvenlik açıkları oluşturmadan kullanıcıları için üstün hizmetler sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, günde ortalama 5 bin kişi tarafından akıllı telefonlara indirilen UpCall uygulaması, şu ana kadar 2.4 milyon kullanıcı tarafından indirildi ve 750 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. UpCall'ın hayata geçmesiyle beraber yaklaşık 102 milyon SMS de gönderilmeden, dijitalleşerek push mesaja dönüştü.

Bilinmeyen numara servisinde inovatif özellikler

Açıklamaya göre, çok sayıda dikkat çekici özelliği tek bir uygulamada kullanıma sunan Turkcell mühendisleri, UpCall sayesinde akıllı telefonların hayata kazandırdığı kolaylıklara yenilerini ekledi.

UpCall'ın özellikeri

Açıklamada UpCall'ın özellikleri şu şekilde sıralandı:

Telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğu telefon çalarken görünüyor. Sesli mesajı, yazılı metne dönüştürüyor.

Spam özelliği sayesinde daha önceden belirlenen numaralar önemsiz arama olarak kullanıcıya bildiriliyor.

Rahatsız etme seçeneğiyle istenmeyen kişiler tarafından yapılan aramalara "ulaşılamıyor" mesajı gönderilirken, arayan bilgisi kullanıcıya ulaşıyor.

Aralamalarınıza konu eklenerek hangi sebeple arandığı daha telefon çalarken karşı tarafa iletiliyor.

Aramalara resim ve emocan ekleyerek eğlenceli aramalar yapılabiliyor.

Grup oluşturarak tek tıkla gruptaki herkes aynı anda aranarak toplu görüşme yapılabiliyor, hep birlikte sohbet etme imkanı tanıyor.

Rehberde kayıtlı olmayan numaralar aranabiliyor, sistem içerisindeki arama özelliğiyle; en yakın nöbetçi eczane gibi ihtiyaçlara lokasyon bilgisiyle birlikte ulaşılabiliyor.

Rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken arayanlara ulaşılamıyor anonsu iletilirken, aranana kimin aradığı bilgisi ulaştırılıyor.

Tüm aramalar tek bir ekran üzerinden yönetebilirken; sms ile hizmet alınan Turkcell arama servisleri için bilgilendirmeler artık UpCall içinden kolayca takip edebiliyor. - İSTANBUL