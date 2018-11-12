Upbit, Tayland ve Endonezya'da Kripto Borsası Açmayı Hedefliyor

– Güney Kore merkezli kripto para birimleri borsası Upbit, küresel genişleme planları kapsamında Tayland ve Endonezya'da kripto para birimleri borsası açmaya hazırlanıyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Upbit'in konuya ilişkin açıklamasında "iki ülkenin de kripto para birimleri endüstrisindeki büyümeyi izlediği" belirtilirken, söz konusu iki borsa için internet sitelerinin oluşturulduğu da vurgulandı. Yerel Edaily gazetesinde yer alan habere göre Upbit açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Tayland ve Endonezya blockchain ve kripto para birimleriyle oldukça ilgileniyor, bu yüzden herhangi bir borsa açmadan önce dijital bir varlığımız olmasının daha doğru olduğunu düşündük."

Güney Kore merkezli fintech şirketi Dunamu'nun yönetimi altındaki Upbit'in küresel genişleme planlarının bir süredir devam ettiği belirtilirken, "Upbit piyasada yer almaya başladığından beri yerel piyasalarla sınırlı kalmayı değil, küresel bir kripto para birimleri borsası olmayı hedefliyor" denildi. - İstanbul