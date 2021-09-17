UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor! - Haberler
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UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor!

Habermetre - Haberler | Toplum
UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor!

UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor!

UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor!

UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor!

Getir ve UP School iş birliğiyle teknolojide kadın istihdamını artırmak için Frontend Development programı başlıyor!

Program sonunda başarılı mezunlar, Getir'de kariyerine başlayabilecek.

2020 ve 2021 mezunu tüm kadınlar başvurabilir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Eylül

Program Başlangıcı: 20 Ekim Detaylar ve başvuru için: https://www. upschool. io/frontend-development

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Haber: UP School Getir İş Birliğiyle Frontend Development Programı Başlıyor! - Haberler
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