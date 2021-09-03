Ünye'ye tayin olan Kaymakam Işık, Germencik'e veda etti

Germencik'te 2014 yılından bu yana görev yapan ve Ordu'nun Ünye ilçesine tayin olan Kaymakam Ayhan Işık'a veda yemeği düzenlendi.

Germencik'te 2014 yılından bu yana görev yapan ve Ordu'nun Ünye ilçesine tayin olan Kaymakam Ayhan Işık'a veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Işık için kaymakamlık personeli, kurum amirleri ve muhtarlar tarafından düzenlenen veda yemeğine Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Bircan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bircan da katıldı.

Gecede Kaymakam Işık ve eşi Sevdağ Işık'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Işık, yaptığı konuşmada, zamanın su gibi akıp geçtiğini belirterek, "Aranızdan ayrılmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Görev yaptığım süre içerisinde bütün kamu personellerimiz, muhtarlarımız, belediye ve siyasi parti temsilcilerimizle birlik ve beraberlikle içinde tüm vatandaşlarımıza ulaşma gayreti içerisinde olduk. Ben katkılarınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ünye'de de bir kapınızın olduğunu bilmenizi istiyorum. Her zaman sizi misafir etmekten, ağırlamaktan mutluluk duyacağım. Bu vesileyle haklarınızı helal edin. Benden yana da sizde hakkım varsa helal olsun" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık