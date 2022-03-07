Ünye'ye galericiler sitesi kazandırılıyor

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde Oto Galericiler Derneği'nin kurulması sonrası dernek yönetimi tarafından

galericiler sitenin yapılması için çalışma başlatıldı.

Ünye Oto Galericiler Derneği Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, yönetim ve galerici esnafı düzenlenen programda bir araya geldi. İlçeye yeni kazandırılacak olan galericiler sitesi için çalışmaların hızla başlatılacağını ifade eden Dernek Başkanı Hüseyin Kokuroğlu, yer tahsisi sonrası çalışmalara başlanacağını söyledi. Kokuroğlu, "Ünye Çevre Yolu üzerinde 16 dönüm alana sahip, anayola sıfır bir arsa ile ilgili görüşmemizi yaptık, anlaşmamızı sağladık. Buraya bütün esnaflarımızın iştirakini talep ediyorum. Bundan sonraki süreçte buranın projelendirilmesi, projelerin çeşitlendirilmesi, bunun da galerici esnafına tekrar sunulması ile devam edecek. Esnafımızın da fikri alınacak, nasıl bir proje isteniyor, düşünülüyor. Bunu hep birlikte görüşüp o şekilde ortaya güzel bir çalışma koymak istiyoruz. Herkesin fikri bizim için değerli ve önemli. Bir arsanın imarlandırılması, yapım aşamasına gelmesi, projelendirilmesi bunlar belli bir süreç gerektiriyor. Burada altyapı, üstyapı, hafriyat derken bu süreç hemen aldık ve yapıyoruz şeklinde mümkün olmuyor.

İmar ve proje süreci 1 yıl içinde ortaya çıkacak. Hiçbir esnafımızın dışarıda kalmasını, sıkıntı yaşamasını istemiyoruz.

Herkesin çözüme katılıp, sonuca varmasını istiyoruz. Herkesin kafasında arsa ne zaman bitecek, proje ne zaman tamamlanacak, dükkanlar ne zaman tamamlanıp teslim edilecek gibi sorular olduğunu biliyorum. Ama bu çalışmaların tamamı için, iş ve işlemler, çalışmalar için elbette belirli bir süre alacak. Ama biz bunun en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapacak ve en kısa sürede ilçemize kazandıracağız" dedi. - ORDU