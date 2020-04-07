Ünye ve Akkuş cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, kendilerine bağlı hizmet veren kurumlardan Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda alınan koruyucu tedbirlere değinildi.

Açıklamada, 10 Mart'tan itibaren hükümlülerin kapalı ve açık görüşlerinin kaldırıldığı, yerine haftalık 10 dakika olan telefon görüşmelerinin 20 dakikaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, hükümlü ve tutukluların kuruma getirilmeden önce hastanede ateşlerinin ölçüldüğü, korona belirtileri olmadığına dair yazı ve 14 gün içinde yurt dışına çıkmadığına dair belgeyle kuruma teslim alındığı aktarıldı.

Kuruma alınan hükümlü ve tutukluların, izole odalarında 14 gün tutulduktan sonra diğer odalara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlü ve tutuklular duruşma gibi durumlarda kurumdan dışarıya çıkarılmış olması halinde de izole odalarında 14 gün tutulmaktadır. Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumu ve kurumlara ait araçlar her gün dezenfekte edilmektedir, tüm personelin ve hükümlülerin kullanması için uygun yerlere dezenfektan konulmuştur. Günlük tüm personele ve izolasyon odalarına maske dağıtılmaktadır. Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli tüm personel evlerine gönderilmeyerek Ünye Kaymakamlığının belirlediği bir kurumda, Akkuş Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel de kurum lojmanında ikame ettirilerek izole durumda görev yapmaları sağlanmaktadır."

Kaynak: AA