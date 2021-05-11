Ünye sokaklarında kapsamlı temizlik
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Ünye sokaklarında kapsamlı temizlik

Ünye sokaklarında kapsamlı temizlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi cadde ve sokakları temizliyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi cadde ve sokakları temizliyor.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak bayram öncesinde tüm mahallelerde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Pandemi ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde boşalan cadde ve sokaklar ile kaldırımları baştan aşağı süpüren Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri daha sonrada tazyikli su ile yıkadı. Tam kapanma süresinde rutin olarak devam eden yıkama çalışmaları Ramazan Bayramı öncesi sıklaştırılarak sürdürüldü. Çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, yeşil alan ve parklarda da tırpan ve temizlik çalışmalarını özenle gerçekleştirdi.

Vatandaşlar da bayram öncesinde yapılan temizlik için ekiplere teşekkür ettiler. - ORDU

Ünye sokaklarında kapsamlı temizlik
Ünye sokaklarında kapsamlı temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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