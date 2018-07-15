Ünye Sele Teslim Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesi akşam saatlerinde başlayan yoğun yağışın ardından sele teslim oldu. Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndan başlamak üzere özellikle şehrin merkez cadde ve sokakları yağan yağmurun etkisiyle göle döndü.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 5 saat süren sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle ilçenin Akkuş-Niksar yolu sel sularına teslim oldu.

Vatandaşlar dükkanlara akın etti

İlçede devam eden yağışlar nedeniyle birçok vatandaş dükkanlarına akın ederek sel suları için tedbir almaya çalıştı. Birçok vatandaş dükkanlarına gelen yağmur sularını boşaltmaya çalışırken bazıları ise tedbir amaçlı dükkanlarını açarak selin bitmesini bekledi.

Tabakhane Deresi taşmak üzere

İlçenin Tabakhane Deresi'nin yağan yağmurun ardından debisi yükseldi. Derenin taşma riski nedeniyle belediye anons yaparak çevredeki vatandaşı uyardı.

Başkan olay yerinde

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaşanan sel olayının ardından ilçede esnafları gezmeye başladı. Başkkan Çamyar, "Olayın takipçisiyiz. Ekiplerimiz sabaha kadar teyakkuzda. İnşallah kazasız belasız bu geceyi atlatacağız. Hiç bir vatandaşımızın canına ya da malına zarar gelmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Araçlar sular altında kaldı

İlçenin bazı mahallelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı araçlar sular altında kaldı. Saraçlı Mahallesi'nde bazı araçlar yağan yağmurun ardından sular altında kaldı.

Çok sayıda araç zarar gördü

Yağış nedeniyle yollar su altında kalırken, bazı araçlar zarar gördü. Araç sahipleri araçlarını olduğu yerde bırakarak yağmurun dinmesini bekledi. Yağışların devam ettiği ilçede ise iş yerlerine su basmaması vatandaşlar ve belediye çalışmalarına devam ediyor. - ORDU