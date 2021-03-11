Ünye OSB'de son aşamaya gelindi
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Ünye OSB'de son aşamaya gelindi

11.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:55
Ünye OSB'de son aşamaya gelindi

Ünye ilçesinin Killik Mahallesi'nde 55,77 hektar arazi üzerine kurulan Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) son aşamaya gelindi.

Ünye ilçesinin Killik Mahallesi'nde 55,77 hektar arazi üzerine kurulan Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) son aşamaya gelindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 26 Eylül 2016 tarihinde yer seçimi kesinleştirilen, 2017 yılı yatırım programına alınan, nazım ve uygulama imar planı onaylanan, arazi kamulaştırma işlemleri tamamlanan Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işlerinin ihalesi de yapıldı.

Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nin kesinleşen imar planına istinaden ön tahsis yapılan firmalara hizmet verebilmek için ihtiyaç duyulan altyapı projeleri onaylandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 18.02.2021 tarihinde 24 milyon 671 bin 205 TL keşif bedeli ile altyapı ihalesi gerçekleştirildi. 30.11.2022 tarihine kadar bitirilmesi planlanan altyapı çalışmaları sonrasında arsa tahsisi yapılan firmalar, yatırımlarına başlayacak.

36 sanayi parselinin bulunduğu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde, 31 parsel, 28 firmaya tahsis edilirken 5 parsel ise yatırımcılara tahsis edilebilir durumda bulunuyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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