Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor
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Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor

Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı çalışmalarını inceledi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, devam eden Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı çalışmalarını inceledi.

Akar, yönetim kurulu üyeleri ile Killik Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalarını inceleyerek, yetkililerinden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Akar, OSB'de boş yer kalmadığını ve aşırı talep olduğunu söyledi.

OSB alanında yakın zamanda fabrikaların yükseleceğini dile getiren Akar, "OSB faaliyete başlamış durumda. Hatta iki firmamız yakında temel atacak. Şu anda burada 44 firma var. Yaklaşık 5 binin üzerinde istihdam sağlanacağını düşünüyoruz." dedi.

Akar, ilçeye ikinci OSB'nin kazandırılması için çalışmalara başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim asıl derdimiz, bunu artık bitti sayıyoruz ve ikincinin peşine düşmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Siyasilerden destek istiyoruz. Çünkü mevcut yerlerde sanayi alanı olması lazım, kamu arazisi olması lazım. Birçok sıkıntı var. Bunları aşıp bir an önce kavuşturmamız lazım. Çünkü bu doldu, çok da talep var."???????

Proje sorumlusu Jeoloji Mühendisi Kadir Gülay, OSB'de 500 dönümlük alanın 300 dönümüne 44 fabrika kurulacağını belirterek, "Hepsi de tahsis edildi. Boş yer kalmadı. Proje kapsamında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon, yol ve 1000 metreküp bir depomuz var. Süremiz 2 yıl ama biz 1,5 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor
Ünye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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