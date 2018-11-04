Ünye'nin Minyatürü

Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden İlker Çorbacı son 3-4 yıldır kentin kültürel miraslarını minyatür sanatı ile Ünye'nin kendi atıklarından 3 boyutlu tablolar yaparak "Sıfır Atık" projesine destek çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık' projesine destek olsun diye Ünye'nin doğal atıklarını kullanarak yeni bir sanat akımı ortaya çıkaran İlker Çorbacı, "Bu sanata 20 sene önce başladım. Son 4-3 yıldır kentimizin kültürel miraslarını kentimizin kendi atıklarından yapıyorum. Buradaki amacımız şu; Sayın Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesine Ünye'den de destek olsun istedik hem de Dünya Çevre Örgütü'nün yapmış olduğu yarışmalar katılmak. Hem kentimizi daha iyi tanıtmak ve bu bağlamda ne kadar duyarlı olduğumuzu göstermek" dedi.

Yeni sanat minyatür

Ünye'de doğal atıklardan yaptığı tablolara yeni bir ad veren İlker Çorbacı, "Yapmış olduğum eserlerin adı minyatür-rölyef sanatıdır. Bu sanatı Ünye'nin kendi taşını, kullanıp atılmış ahşap, karton, tel gibi malzemelerden tamamı atık malzemelerden oluşan malzemeler ile yapıyorum. Bir esere başlamadan önce yapacağım eserin perspektif bakış açılarına göre gözlem yapıp resimliyorum. Daha sonra resimde gördüğüm malzemeleri belirliyorum. Orijinal resimde taş yoğunluğu var ise Ünye taşı olan taşları biçimlendirip eseri yapmaya başlıyorum. Tablolarda hem doğal malzemeler kullanarak ömürlerini daha da uzun tutmayı sağlamak tabii ki su değmediği sürece. Çünkü bir tabloyu yapmak yaklaşık 140-150 saat sürüyor. Emek isteyen bir iş. Diğer şehirlere minyatür sanatını öğretirsek bütün şehirler kendi atıklarından kültürel miraslarını yapıp bir destinasyon yapabilirler. Yurt dışından gelen vatandaşlar geldikleri zaman minyatür sergisini gezerken tabloların tarihçesi ile beraber daha o mekanı gezip görmeden orayı geziyormuş algısı yaratmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU