Ünye'nin il olma konusuna STK'lardan destek

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar'ın imza kampanyasıyla başlattığı ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da desteklenen Ünye'nin il olma konusu, yapılan toplantıyla yeniden ele alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere dayanarak Ünye'nin, 130 bini aşan nüfusuyla 'il olmaya aday ilçeler' listesi açıklanmasının ardından, ÜTSO tarafından başlatılan imza kampanyaları sonrası ilçedeki STK'lar bir araya geldi. ÜTSO'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıda Başkan İrfan Akar'ın imza kampanyasına destek çıkılırken, toplantıda Ünye için fikir birlikteliği vurgusu yapıldı.

"Artık hayallerimizi gerçekleştirme vakti"

TÜİK'in açıkladığı verilerin heyecan verici olduğunu söyleyen Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, Ünye'nin 45 yıldır vilayet olma hayali olduğunu belirterek, "Artık bu 45 yıllık hayallerin gerçekleştirilme vaktidir. Biz de Ünye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek bu konu hakkında istişareler yaptık. Bu istişareler sonucunda da çeşitli çalışmalar yaparak bugüne geldik" dedi.

"Ünye'yi seven herkes destek çıksın"

Ünye'yi seven herkesin bu kampanyaya destek çıkmasını beklediklerini ifade eden Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Ben her gün çevre illerden ve İstanbul, Ankara, İzmir'den ne zaman bize gelip bu projeyi değerlendireceğiz? Soruları alıyorum. Ünye'yi ve çevresini seven herkesin bu projeye destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri fikirlerini paylaşarak Başkan Akar'ın girişimlerine destek çıktıklarını ifade ettiler. - ORDU