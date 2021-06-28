"Ünye'nin 40 Yıllık Hayalleri Artık Gerçek Oluyor"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Yiğitler Mahallesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ünye'nin 40 yıllık hayalli olan Organize Sanayi Bölgesi ile yıllardır konuşulan Üniversite Yerleşke Alanı gibi yatırımlar artık gerçekleşiyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Yiğitler Mahallesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Ünye'nin 40 yıllık hayalli olan Organize Sanayi Bölgesi ile yıllardır konuşulan Üniversite Yerleşke Alanı gibi yatırımlar artık gerçekleşiyor. Ünye için son derece önem arz eden yatırımlar başladı ve devam ediyor. " dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Partinin Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyeleri, Yiğitler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak çalışmaları yerinde gördüler ve yatırımlarla ilgili bilgiler verdiler.

Muhtar Çalışkan, "Yapılan çalışmalardan son derece memnunuz"

Mahalle Muhtarı Burhan Çalışkan, ziyarette yaptığı konuşmada, Yiğitler Mahallesi'nde yapılan ve devam eden hizmetler ile ilgili son derece memnun olduklarını ifade ederek, "Ünye Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Tavlı ve İlçe Başkanımız Sn. Kenan Selim Argan'a mahallemize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler mahalle olarak hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalardan son derece memnunuz. Taleplerimiz hiçbir zaman geri çevrilmiyor. " dedi.

İlçe Başkanı Argan, "Biz İnsana Hem Hürmet Hem de Hizmet Eden Bir Teşkilatın Mensuplarıyız"

AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ise, AK Parti'nin, insana hem hürmet hem de hizmet eden bir teşkilat olduğunu vurguladı. Başkan Argan, yaptığı konuşmada, "130 bin nüfuslu kadim şehir Ünye'mizde insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Her mahallemizi karış karış gezerek hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızla beraber Ünye'mizde gerçekten 40 yıllık hikayelerin artık sonuna gelindiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün baktığınızda Organize Sanayi Bölgesinin başladığını, Üniversitenin temelinin atılacağını, ayrıca Ünye Belediye Başkanımızın Ünye'ye kazandırmış olduğu yaklaşık 40 milyon liralık yatırımı kazandırdığını hep birlikte görmekteyiz. Diğer yandan Kültür Merkezimiz kaldığı yerden başlayacak ve devam edecek. Tüm bunlar Ünye'mizde istihdamı artıracak değerli yatırımlardır. " diye konuştu.

Belediye Başkanı Tavlı, "Milletimize Hizmet İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz"

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, göreve geldikleri günden bu yana Ünye'nin sorunlarına çözüm bulmak adına gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Yüreğimiz ortaya koyarak sorunların çözümü noktasında gayret gösteriyoruz. Bugün Ünye'nin yıllardır hayalini kurduğu Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Yerleşkesi gibi projeler hayata geçiyor. OSB'de altyapı çalışmaları başladı. Bazı yatırımcılarımı ise fabrika inşaatlarına şimdiden başladılar. İnşallah 2 yıl gibi kısa sürede Ünye'mizde fabrikalarda bacaların tütmeye başladığını ve istihdam yönünden ciddi kazanımlar elde edileceğini görmüş olacağız. " dedi.

"Üniversitenin Ünye Yerleşkesinin Temel Atma Töreni 09 Temmuz'da"

Ordu Üniversitesi Ünye Yerleşkesinin temel atma töreninin 09 Temmuz Cuma günü yapılacağını kaydeden Başkan Tavlı, fakülte binasının kurulacağı alanda hafriyat çalışmalarının başladığını, fakülte yerleşkesinin adının da 'Yunus Emre Yerleşkesi' olacağının müjdesini verdi.

"Ünye'mize Yol Yatırımları Anlamında Çağ Atlatacak Bir Tesis Kazandırdık"

Ünye'de yol yatırımları anlamında ciddi kazanımlar sağlayacak konkasör şantiyesi ve beton santralinin açılışının yine 9 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Ünye'mizde yol yatırımları anlamında malzeme yönünden yüksek maliyetlerimiz bulunuyordu. Beton malzemesini Kavak ve Kumru gibi yerlerden sağlıyorduk. Bunun önüne geçmek için çalışma başlattık ve konkasör tesisimizi Ünye'mize kazandırdık. Tesis, son teknolojiye sahip ve aynı zamanda bulunduğu 55 dönümlük alan malzeme yönünden oldukça zengin. Böylece 2021 yılının ikinci yarısından itibaren yol ve altyapı yatırımlarımızın maliyetini yarı yarıya düşürmüş olacağız. Böylece Ünye'mizin tamamına çok daha hızlı yol ve altyapı hizmetini çok daha uygun maliyetlerle götürmeye başlayacağız. Bu yönüyle tesisimiz ilçemizi açısından son derece değerli bir yatırımdır. Şimdiden hayırlı olsun. "

Başkan Tavlı, "Her Alanda Hizmetlerimiz Sürüyor"

Ünye'de altyapı ve yol gibi yatırımların yanında sosyal belediyeciliğe de son derece önem verdiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal tesislerimizde ciddi yatırımlar yaptık. Bizler istiyoruz ki hemşerilerimiz son derecece kaliteli ve nezih ortamlarda, uygun fiyatlarla gönüllerince vakit geçirebilsinler. Bu nedenle kar amacı gütmeden sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. " diye konuştu.

Hizmetlerden ve ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre