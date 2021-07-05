"Ünye'mizin Geleceğini Şekillendirirken, Her Fikri Önemsiyoruz"
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"Ünye'mizin Geleceğini Şekillendirirken, Her Fikri Önemsiyoruz"

'Ünye'mizin Geleceğini Şekillendirirken, Her Fikri Önemsiyoruz'
Habermetre - Haberler | Toplum

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Hanboğazı emekçileriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, "Yeni haftaya, sabahın erken saatlerinde rızkının peşine düşen Hanboğazı emekçisi kardeşlerimize başlayalım istedik.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Hanboğazı emekçileriyle bir araya geldiği kahvaltı programında yaptığı konuşmada, "Yeni haftaya, sabahın erken saatlerinde rızkının peşine düşen Hanboğazı emekçisi kardeşlerimize başlayalım istedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana istişare kültürü çerçevesinde bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Ünye'mizin geleceğini şekillendirirken her fikri önemsiyoruz. " dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Partinin Yönetim Kurulu, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte, Hanboğazı emekçileriyle Emirgan Çay Bahçesi'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, ortak akıl ve istişare kültürünü son derece önemsediklerini söyledi.

"Milletimizle iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen bir teşkilatın mensuplarıyız"

Ünye'yi yaşanabilir bir kent haline getirirken istişare kültürüne ve her fikre önem verdiklerini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Yeni haftaya, sabahın erken saatlerinde rızkının peşine düşen Hanboğazı emekçisi kardeşlerimize başlayalım istedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana istişare kültürü çerçevesinde bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam ediyoruz. Ünye'mizde yaşayan ve bu şehirde aidiyet duygusu ile geleceğini planlayan herkesin fikirlerini, beklentilerini ve taleplerini son derece önemsiyoruz. Bizler milletimizle iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu gelenek ile kentimizin geleceğini el birliği ile şekillendiriyoruz. Allah (C. C) birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. "

Kahvaltıya katılan işçiler düzenlenen kahvaltı programı ve fikirlerinin önemsenmesinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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