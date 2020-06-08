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Ünye Limanı Türkiye'yi lider yapacak

Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük olacak konteyner limanı Ordu'da kuruluyor.

Ünye Limanı Türkiye'yi lider yapacak
08.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:05

Karadeniz'e sınırı olan 6 ülke limanından daha büyük olacak konteyner limanı Ordu'da kuruluyor. Ünye Port Projesi ile Türkiye, tüm Karadeniz limanları içerisinde lider hale gelecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin, Ünye'de bulunan mevcut liman üzerinde hazırlattığı kapasite artırım projesi Ünye Port, mükemmel alt yapısı, modern ekipmanları ve çağdaş terminal yönetimi anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra bölge ülkelere ve Türk Cumhuriyetlerine hizmet verecek.

Karadeniz kıyılarındaki en uygun yer Ünye Limanı

Ünye Port Projesi için 2016 yılında fizibilite raporu hazırlandı. Rapor sonrası ortaya çıkan veriler, Karadeniz'deki bütün limanlar içindeki en uygun yerin, mevcut Ünye Limanı'nın bulunduğu alan olarak belirlendi. Hazırlanan proje ile birlikte bölgenin yanı sıra Karadeniz'de en büyük liman olacak, konteyner limanı (Ünye Port), Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin iddialı projeleri arasında yer alıyor. Limanın faaliyete geçmesiyle, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e sınırı olan Rusya, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'a, Türk Cumhuriyetleri'ne hizmet verecek olan limanla ihracatta kolaylaşacak.

Ünye Port'un proje ihalesi yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ünye Port'un proje ihalesinin yapıldığını söyledi. Tüm Karadeniz Bölgesini etkileyecek ve Türk cumhuriyetlerine hizmet verecek konteyner limanının Ünye, Ordu ve Türkiye'nin prestij projelerinden biri olacağını vurgulayan Başkan Güler, "Ünye Konteyner Limanı'nın (Ünye Port) hizmete girmesi ile birlikte, Türkiye'yi liman konusunda tüm Karadeniz'de lider hale getireceğiz" dedi.

Ünye, ihracat ve ithalatın merkezi olacak

Karadeniz Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasıyla liman projesinin daha stratejik bir yapıya dönüşeceğini vurgulayan Başkan Güler, "Karadeniz Akdeniz Yolu'ndan 40 il faydalanacak. Karadeniz-Akdeniz yolu ve kuracağımız konteyner limanı ile Türkiye alternatif pazarlara açılacak. Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak. Ünye'de kurulacak konteyner limanıyla, Rusya ve Ukrayna, Türk cumhuriyetlerine ihracat daha büyük ivme kazanacak. Ordu, Karadeniz'in en büyük konteyner limanı ile yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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