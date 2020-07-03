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Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ünye Limanı, tehlikeli madde uygunluk belgesini aldı
03.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:46

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak Ünye Limanı Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Limanı'nın yük çeşitliliğini artırmak için Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini aldı. Alınan belgeyle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Ünye Limanı sahasına kimyasal tanker (sıvı dökme yük) gemilerinin girebilmesi sağlanıyor. Liman içerisine Sıvı Dökme Yük Elleçleme Tesisi de kuran Büyükşehir Belediyesi burada yük gemilerinin aktarım işlemlerini yapacak. Methanol adlı tehlikeli madde elleçlenme işlemini gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgede ilk tehlikeli madde izni alan liman oldu.

Bölgenin tek tehlikeli madde izni alan limanı

Ünye Limanı'nın yük çeşitliliği ile Karadeniz'de örnek bir liman olacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Aytekin Başköy, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından işletilen Ünye Limanı Tesislerinde Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almış bulunmaktayız. Bu belgeyle birlikte Ünye Limanı bölgemizin tek tehlikeli madde izni almış limanı oldu. Belgemizin kapsamı gereği tehlikeli madde taşıyan gemilere limanımızda hizmet vermeye başladık. Sıvı dökme yük gemilerinin limanımıza girmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. İlk çalışmamız olan Çamsan Ordu Firmasına ait methanol tehlikeli maddesi elleçlemesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da tehlikeli maddelerle alakalı ek ilave yükleri limanımıza alacağız. Bununla ilgili de kapasite artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Limanımız bundan böyle yük çeşitliliği ile Karadeniz'de örnek liman haline gelecektir" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

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