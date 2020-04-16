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Karadeniz, Akdeniz, Ordu, Ünye, Ekonomi

Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek

Ordu'da yapılacak Ünye Konteyner Limanı ile Karadeniz ve Akdeniz arasındaki uluslararası ticaretin güçlendirilmesi hedefleniyor.

16.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:44
Ünye Konteyner Limanı uluslararası ticareti güçlendirecek

Ordu'da yapılacak Ünye Konteyner Limanı ile Karadeniz ve Akdeniz arasındaki uluslararası ticaretin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlk kez Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen, 2. Abdülhamid zamanında da çizimi yapılan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, 28 tünel ile viyadük ve köprülerden oluşan 600 kilometrelik projenin Türkiye'deki 40'ı aşkın ilin ticaretine katkı sağlaması bekleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımı destekleyecek Ünye Konteyner Limanı Projesi'ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünye Konteyner Limanı'nın Karadeniz-Akdeniz Yolu açısından önemli olduğunu belirtti. Güler, "Akdeniz'den gelen bütün yükler ve konteynerler, diyelim ki Mersin'den veya İskenderun'dan gelen bütün yükler, buradan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu takip ederek Ünye'den Karadeniz'e çıkacak, Rusya'ya, diğer Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelere gidecek." dedi.

Proje ihalesi yapıldı

Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun 140 yıllık bir hayal olduğunu belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Devlet Su İşlerinin barajlarına ulaşım için 14 tünelle açtıkları yolun daha sonra Karadeniz-Akdeniz Yolu'na dönüştüğünü anlattı.

Söz konusu yolun, Türkiye için önemli bir kuzey-güney arteri olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla büyük bir avantaj sağladı. Düşünün ki Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin bütün yükleri, malları Karadeniz'i ve Ege'yi dolaşmadan direkt Akdeniz'e inecek. Aynı zamanda Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerin malları da Mersin'den veya İskenderun'dan direkt Karadeniz'e Ünye'den çıkacak. Bunun olması için tabii büyük bir limana ihtiyaç vardı. Bunun şu anda proje ihalesine çıktık, projesi hazırlanıyor. Projesi ortaya çıktıktan sonra da inşaatına başlayacağız. Bu, hem Karadeniz hem Akdeniz için ülkemize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Onun için bu çalışmayı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz."

Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun tamamlanmasına az kaldığını dile getiren Güler, "Bu haliyle bile aslında yol kullanılıyor. Son yüzde 5'lik kısmı da biterse taşıma kalitesi çok daha konforlu, çok daha gelişmiş olacak. Dolayısıyla bittiğinde muhteşem bir imkanı, bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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