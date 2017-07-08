Ünye Kent Konseyinin Faaliyetleri

Ünye Kent Konseyi tarafından yürütme kurulu toplantısı düzenlendi.



Konseyin yeni başkanı Musa Özgür Kıroğlu ile yürütme kurulu üyeleri, konsey binasında gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.



Başkan Kıroğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede herkesin Ünye Kent Konseyi ile tanışması ve görüşmesinin önemli olduğunu belirterek, Ünyelileri konseyin ofisine davet etti.



Konseyin, önemli projelere imza attığını ve bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Kıroğlu, şunları kaydetti:



"Ünye Kent Konseyi Yürütme Kuruluna baktığımızda her görüşten Ünyelilerin bir araya geldiği bir kurul görmekteyiz. Bu yönüyle Konsey, Ünye'nin ortak akıl ve vicdanının temsil edildiği bir kuruluştur. Dolayısıyla burada yapılan görüşmeler, değerlendirmeler ve alınan kararlar bu ortak akıl ve vicdan süzgecinden geçmektedir."



Kıroğlu, Ünye için güzel çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.