Ünye Kadınlar Plajı, Açılıyor

Ünye Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesinden devraldığı Gölevi Mahallesi sınırları içerisindeki Kadınlar Plajı, 1 Temmuz Perşembe günü yani yarın saat 11. 00'de törenle hizmete giriyor.

Ünye Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesinden devraldığı Gölevi Mahallesi sınırları içerisindeki Kadınlar Plajı, 1 Temmuz Perşembe günü yani yarın saat 11. 00'de törenle hizmete giriyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ünye Belediyesi'ne devredilen Gölevi Mahallesi sınırları çerisindeki kadınlar plajı 1 Temmuz Perşembe günü yarın saat 11. 00'da açılacak. Plaj sabah 10. 30 ile akşam 18. 00 saatleri arasında hizmet verecek.

-Çalışanları da kadın-

Plajda şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve kantin gibi hizmetler verilirken, kadın güvenlikçi ve kadın cankurtaran görev alacak. Kadınlar plajı, Ünye Belediyesi tarafından yapılan yeni düzenlemelerle kentin yeni sosyal yaşam merkezi haline getirildi. Kadınlar plajına, Devlet Sahil Yolu kenarında olması ve dolmuş güzergahının da geçmesi dolayısıyla ulaşım da çok kolay.

-Pandemi kuralları uygulanacak-

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sosyal belediyeciliği önemsediklerini ifade ederek, kadınlar plajının; pandemi kuralları çerçevesinde hizmet vereceğini, yapılan düzenleme ve yeniliklerle kadınlar için şehrin stresinden uzaklaşabilecekleri ve dinlenebilecekleri çok özel bir mekan olduğunu söyledi.

Kaynak: Habermetre