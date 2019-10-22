Ünye Devlet Hastanesi'nde başarılı ameliyat

22.10.2019 14:38

Meme kanseri nedeniyle tek göğsü alınan hasta, Ünye Devlet Hastanesi'nde meme rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatı oldu.

Meme kanseri nedeniyle 4 yıl önce sağ göğsü alınan kadın hasta M.K. (44), tedavisi sonrası Ünye Devlet Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniğine başvurdu.

Plastik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Ayhan Sönmez tarafından muayene edilen hastanın, yapılan tetkikler sonrası meme rekonstrüksiyon ameliyatına karar verildi. Hastanın ameliyatı, karın bölgesinden alınan dokuyla gerçekleştirildi.

Ünye Devlet Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Tamer Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye'de ilk kez yapılan ve başarıyla sonuçlanan ameliyat için gurur duyduklarını söyledi.

Ünye ve bölge halkına kaliteli ve etkili hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Kutlu, "Hekimlerimiz ve ekibi bizleri de sevindiren ve gurur duyacağımız bir operasyon gerçekleştirmiştir. Kendilerini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.

Sönmez ise bir hastalık nedeniyle memenin alınması sonrasında memenin yeniden yapılandırıldığı onarım ameliyatlarının estetik, plastik cerrahinin sıklıkla uyguladığı ameliyatlardan biri olduğunu aktardı.

Meme rekonstrüksiyon ameliyatlarının kadınlarda psikolojik destek sağladığını gördüklerini vurgulayan Sönmez, "Meme onarımı ruhsal durumu güçlendirerek hastalıkla daha iyi mücadele etmeyi sağlıyor. Meme onarımı bu yönüyle kozmetik bir ameliyat değil, bir onarım ameliyatıdır. Yani hastalık nedeniyle kaybedilen bir uzvun yerine konulmasıdır." diye konuştu.

Hastanın kendi karın bölgesinden alınan dokuyla doğal görünümlü bir meme oluşturduklarını belirten Sönmez, "Böylelikle hastamızın estetiğinin doğal olmasını sağladık. Bu işlemi gerçekleştirirken hastaya aynı zamanda yöntemin doğal bir parçası olarak karın germe operasyonu da yapmış olduk. Hastamızın sağlığı gayet iyi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA