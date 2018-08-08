Ünye'deki Selin Gelme Anı Kamerada

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan selin dere yatağından gelme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ordu'da dün geceden itibaren yağan aşırı yağışlar, Perşembe, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçeleri ile yüksek kesimlerde etkili oldu. Metrekareye yer yer yaklaşık 100 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması meydana geldi. Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolundaki ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsü'nde sel nedeniyle çökme meydana geldi. Bunun üzerine Samsun-Ordu devlet karayolu sabah saatlerinde çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Öğleden sonra Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik inceleme sonucu ulaşım, karayolu üzerinde bulunan diğer köprü üzerinden tek şeritten ve kontrollü olarak sağlandı.

Bazı derelerde taşkına neden olan selin gelme anı bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Selin kopup geldiği dehşet anlarını kaydeden vatandaşlar büyük korku yaşadı ve çevredekileri uyardı. - ORDU