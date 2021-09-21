Ünye'deki cinayet zanlısı yakalandı

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz hafta bir kişinin ölümüyle ve bir kişinin yaralanmasıyla biten silahlı saldırının faili yakalandı.

Olay, 10 Eylül Cuma akşamı saat 22.30 sıralarında Asarkaya Kent Ormanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla aracında otururken uğradığı silahlı saldırıda vurulan Ulaş Kuyumcu'nun katil zanlısı H.Y. dün akşam saatlerinde Üçpınar Mahallesi ile Çubuklu mevkisi arasında bulunan bölgede, Ünye İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak, bulunduğu yeri bildirdi ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri katil zanlısını bulunduğu noktadan alarak Ünye İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Yakalanan zanlı, burada alınan ilk ifadesinin ardından Ünye Adliyesi'ne getirilerek hakim karşısına çıkartıldı.

Cinayet zanlısı, H.Y. tutuklu yargılanmak üzere Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi. - ORDU

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