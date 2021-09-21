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Ünye'deki beton konkasör şantiyesi üretime başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ünye'deki beton konkasör şantiyesi üretime başladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde en az 15 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan konkasör şantiyesi ve beton santrali üretime başladı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde en az 15 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan konkasör şantiyesi ve beton santrali üretime başladı.

Toplamda, 1,5 milyon tondan fazla hammaddenin bulunduğu yaklaşık 55 dönümlük alan üzerine kurulan tesiste Ünye mahalle muhtarları incelemelerde bulundu. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, siyasiler ve muhtarların katıldığı inceleme gezisinde muhtarlar kurulan tesise tam not verdi.

Ünye'ye kazandırılan tesisin yol yapım maliyetlerini ciddi anlamda düşürdüğünü dile getiren Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yaptığı açıklamada, "Hemşerilerimizin sorunsuz şekilde ulaşım hizmetlerini karşılamak için bu tesisi hayata geçirdik. Tesisimizin alanını seçerken özellikle hammadde rezervini dikkate aldık. Yaklaşık 55 dönümlük bu alanda 1,5 milyon tondan fazla hammadde mevcut ve bunu Ünye'mize kazandırmış olduk. Daha önce beton üretebilmek için hammaddeyi Kumru ve Kavak gibi lokasyonlardan temin ediyorduk. Şimdi ise tesisimizi kurduğumuz yerde hammaddeye sahibiz. Bu bize ciddi anlamda zaman ve maliyet olarak pozitif yönde geri dönecek. Sonuç olarak bakıldığında şu an eskiye oranla aynı maliyetle tam 1,5 katın üzerinde daha fazla yol hizmeti sunabilmiş olacağız. Parayı doğru kullanmazsak çok dar bir alanda bütçeyi bitirir ve hizmet etme fırsatı bulamayız. Yaptığımız tüm işlerde parayı iyi yöneterek ilçemizdeki sorunların çözümü noktasında çok daha fazla hizmet üretme imkanı bulmuş durumdayız. Bu tesisi hayata geçirmekle 4 yılda yapılacak hizmeti 1 buçuk yılda yapabilme imkanına kavuşmuş olduk. Bundan sonra hızlı bir şekilde ilçemizin beton yol ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

Tesiste incelemelerde bulunan Mahalle muhtarları da yaptıkları açıklamalarda yapılan yatırımdan son derece memnun olduklarını ve mahallelerde yol hizmetinin hızlı bir şekilde karşılanacak olmasında mutluluk duyduklarını dile getirdiler. - ORDU

Ünye'deki beton konkasör şantiyesi üretime başladı

Ünye'deki beton konkasör şantiyesi üretime başladı

Ünye'deki beton konkasör şantiyesi üretime başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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