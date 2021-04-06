Ünye'de zirai alet üretiminde yoğunluk yaşanıyor
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Ünye'de zirai alet üretiminde yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ünye'de zirai alet üretiminde yoğunluk yaşanıyor

Ünye ilçesinde bahçe bakım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla zirai alet üretiminde yoğunluk yaşanıyor.

Ünye ilçesinde bahçe bakım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla zirai alet üretiminde yoğunluk yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren sıcak demir ustası Mehmet Avcı, gazetecilere, fındık üreticilerinin, özellikle son yıllarda bahçelerine önem verdiğini söyledi.

Bahçelerde kullanılan zirai aletlerin bakım ve yapım işlerinde artış olduğunu anlatan Avcı, "Bölgemiz ziraat bölgesi olduğu için körükçüler olarak balta, kazma, girebi, tırpan ve benzeri zirai alet ve ürünler yapıyoruz. Üretici baharla birlikte bahçelerdeki temizlik ve bakım işlerine yöneldi. Bununla birlikte alet edevat temin etmek üzere körükçülere yöneldiler. Yaşanan yoğunlukla birlikte körükçülerde bahar havası yaşandı diyebiliriz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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