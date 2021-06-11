Ünye'de Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı
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Ünye'de Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı

Ünye'de Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Ordu'nun Ünye ilçesinde Taslızade Şeyh'ül Müderrisin Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Taslızade Şeyh'ül Müderrisin Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince restorasyonu ve çevre düzenlemesi yapılan Yusuf Bahri Efendi'nin ve haziresindeki 7 kabrin ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, Taslızade Şeyh'ül Müderrisin Yusuf Bahri Efendi'nin önemli bir alim olduğunu söyledi.

Güler, Yusuf Bahri Efendi döneminde Ünye'de üniversite olduğunu dile getirerek, "Kurulan üniversiteye biz gereğince sahip çıkmamışız. Ünye'den itibaren 16 yere üniversite kurulmuş. Taslızade, şimdiki döneme göre profesör. Şeyh'ül Müderris, müderrislerin şeyhi. Rektörün de ötesinde ama sahip çıkmamışız. Buna devam etmemişiz. Biz önce var olan üniversitelerimize sahip çıkmalıyız. Allah bunu bize nasip etti." dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise böyle değerli ve alim bir zatın Ünye'de yetişmiş olmasının, kabrinin de kentte bulunmasının kendileri için kıymetli olduğunu vurguladı.

Yusuf Bahri Efendi Derneği Başkanı Mehmet Karayalman da Yusuf Bahri Efendi'nin geçmişinin bin yıla dayandığını, bu bölgede İslam'ın öğrenilmesinde büyük emeği olduğunu kaydetti.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.?????

Ünye'de Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı
Ünye'de Yusuf Bahri Efendi ve haziresinde bulunan kabirlerin restorasyonu tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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