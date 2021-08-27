Ünye'de "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde sona doğru
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Ünye'de "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde sona doğru

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Haberler | Yerel

Ünye'de "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde sona doğru Ordu'nun Ünye ilçesinde yapımına başlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmaları sonrası sahil boyunca hizmete sunulacak olan "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde son aşamaya gelinerek boyama işlemleri başladı.

Ünye'de "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde sona doğru

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yapımına başlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmaları sonrası sahil boyunca hizmete sunulacak olan "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi"nde son aşamaya gelinerek boyama işlemleri başladı.

Ünye sahili boyunca Otogar ve Çamlık mevkisi boyunca uzanan 4 bin 614 metre uzunluğundaki yaya ve bisiklet yolu güzergahı boyanmaya başlandı. Projenin tamamlanması sonrası 3 farklı noktada ise akıllı bisiklet istasyonları ile yer engelli şarj istasyonları da bulunacak. Halkın açık alan olarak sahil boyunca bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, vatandaşlara sağlıklı yürüyüş, spor ve dinlenme alanları oluşturmak gibi doğayla iç içe bulundurmayı amaçlayan "Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi" boyama işlemlerinin bitmesi ve gerekli peyzaj çalışmaları sonrası hizmete girecek.

Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru
Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru
Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru
Ünye'de 'Yaya ve Bisiklet Yolu Projesi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör

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