Ünye'de yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Ünye ilçesinde haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, ormanlık alanda bulundu.
01.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:27
Ünye ilçesinde haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşça Mahallesi'ndeki evinden erken saatlerde mantar toplamak için ayrılan Mehmet Baş'ın (70) geri dönmemesi üzerine ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramada Baş, evine yakın bölgedeki ormanlık alanda ölü bulundu.
Baş'ın cesedi, olay yeri incelemenin ardından ölüm sebebinin tespiti için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA