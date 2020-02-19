Ünye'de yaban hayvanları için yem bırakıldı

19.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:24

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla kırsalda yemleme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında ilçeye bağlı Tekkiraz ve Uğurlu mahallerinde karla kaplı alanlara yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Mahmut Bakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan çalışmayla yaban hayvanlarının popülasyonunun desteklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaban hayatı çeşitliliği göz önüne alınarak kuş, karaca, domuz, kurt, çakal ve tilki gibi memeliler için yiyebileceği türlerde yemleri geçiş noktalarına bıraktık. Böylelikle ağır kış şartlarında aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmaları engellenmiş olacak. Ayrıca yaban hayvanları popülasyonu da desteklenmiş oldu."

Bakar, kışın belirli periyotlarla il genelinde yem bırakma çalışmasının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA